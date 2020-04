Sequestra in casa la moglie incinta e la figlia di 2 anni, arrestato a Vizzini

I carabinieri di Vizzini hanno arrestato un trentenne di origini nigeriane, Agbama Osarere, per avere minacciato e sequestrato in casa la moglie in gravidanza e la figlia.

A chiedere l'intervento dei militari è stata la moglie che, in un momento di assenza del marito, ha riferito di essere stata minacciata di morte e segregata nell'appartamento insieme alla figlioletta di 2 anni.

Intervenuti sul posto, i carabinieri - con l'aiuto di un fabbro - hanno aperto la porta della casa e soccorso mamma e bimba. Entrambe sono state affidate a un centro antiviolenza, mentre l'uomo è stato fermato e arreestato mentre si aggirava tra le vie del paese.

