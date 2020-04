Sorpreso a spacciare davanti casa, arrestato a Catania

I carabinieri della stazione di Catania Piazza Dante hanno arrestato Fabrizio Barbagallo, 29 anni catanese, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Era stato segnalato ai militari i quali, per prenderlo con le mani nel sacco, hanno organizzato un servizio di appostamento.

L'uomo è stato visto mentre cedeva droga ad acquirenti davanti all'ingresso della sua abitazione in via Liberttà. Intervenuti, l'hanno fermato e perquisito la casa.

Sono stati trovati circa 90 grammi di marijuana suddivisa in piccoli quantitativi, un bilancino di precisione, materiale vario per il confezionamento della droga in singole dosi e la somma di 95 euro probabilmente provente dello spaccio.

Barbagallo è stato arrestato e poi agli arresti domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria.

