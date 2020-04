Nel Catanese sequestrati 161 flaconi di gel venduto come disinfettante

Nuovo sequestro di gel venduto come disinfettante. La Guardia di finanza della Tenenza di Acireale ha denunciato un commerciante di Trecastagni e sequestrato 161 flaconi di igienizzante venduto come disinfettante e biocida, pur non avendo ottenuto la relativa certificazione dalle competenti autorità di controllo.

Durante i controlli sul rispetto delle norme per il contenimento del Covid-19, i finanzieri in una settimana hanno controllato 774 persone e 496 esercizi commerciali, sanzionando 59 cittadini e 6 negozianti.

