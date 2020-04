Coronavirus, rientra in Sicilia ed esce per comprare droga: indagato a Catania

Proseguono i controlli anti-coronavirus a Catania. Nel quartiere Librino sono stati eseguiti complessivamente 34 controlli e si è proceduto a sanzionare 27 persone. Tra i loro anche un uomo rientrato in Sicilia in aereo da quattro giorni e trovato fuori casa a bordo di un'auto senza aver mai conseguito la patente.

L'uomo, attraverso l'autocertificazione, ha motivato la sua presenza in strada riferendo di esser uscito per comprare droga per uso personale. Durante i controlli anche inveito nei confronti degli agenti di polizia. Adesso l'uomo è indagato per violazione di un provvedimento dell’autorità e per oltraggio a pubblico ufficiale ed è stato sanzionato complessivamente per 5.000 euro.

