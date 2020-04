Sospetto coronavirus ed emorragia celebrale: donna salvata a Catania

Trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Cannizzaro di Catania come caso sospetto coronavirus, una donna di 68 anni è stata operata d'urgenza per emorragia cerebrale. La donna, poi risultata negativa, è stata salvata con un delicato intervento di Neuroradiologia, dopo aver subìto la rottura di aneurisma e senza che prima avesse potuto allertare i soccorsi.

La donna, infatti, vedova, vive sola in casa. Non ricevendo risposta alle telefonate, il fratello gemello preoccupato ha allertato le vicine di casa le quali, dopo aver suonato al campanello, non hanno ricevuto risposta. Il fratello si è quindi tempestivamente recato presso l'abitazione della donna trovandola in fin di vita.

Chiamato il 118, gli operatori hanno attivato il protocollo per Covid-19 in quanto caso sospetto. Trasportata al pronto soccorso infettivologico dell'ospedale Cannizzaro tramite apposito percorso allestito per l'emergenza Coronavirus, in Rianimazione, in isolamento, è stata immediatamente diagnosticata un'emorragia subaracnoidea in rottura di aneurisma.

È stato quindi organizzato il trasferimento dalla Rianimazione alla sala angiografica della Neuroradiologia: sala dotata dallo scorso anno di un angiografo biplano di ultima generazione, specifico per gli interventi all'encefalo per patologie vascolari.

Il trasporto interno è stato eseguito dal comitato provinciale di Catania della Croce Rossa Italiana tramite barella di biocontenimento, che ne azzera la possibilità di contaminazione. La signora ha subìto una seconda operazione di neuroradiologia interventistica anch'essa con esito positivo. La paziente è ricoverata in Rianimazione, in coma farmacologico al fine di evitare danni neurologici. E'stata assistita in box di isolamento fino all'esito del tampone rino-faringeo, risultato poi negativo.

