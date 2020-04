Famiglie nascoste in un furgone per la gita di Pasqua: 8 denunce a Caltagirone

Trovati nascosti nel retro di un furgone per eludere i controlli e partire per la gita di Pasqua. Otto persone, componenti due nuclei familiari, sei dei quali nascosti nel vano di carico posteriore di un furgone, assieme a scorte di cibo, sono stati denunciati dalla polizia stradale di Caltagirone per avere violato le norme sul contagio del coronavirus.

Avevano deciso di trascorre le vacanze di Pasqua nella loro seconda casa di campagna ma sono stati bloccati durante un controllo vicino al bivio Gigliotto, tra San Cono e San Michele di Ganzaria. Gli otto sono stati sanzionati, con 400 euro a testa.

