Incidente sulla Palermo-Catania, un mezzo pesante esce fuori strada: due feriti

Incidente questa mattina sulla autostrada A19 Palermo-Catania. Un mezzo pesante che stava viaggiando in direzione del capoluogo siciliano, per cause in corso di accertamento, è uscito fuori strada e si è ribaltato. Due le persone ferite.

La carreggiata in direzione Palermo in corrispondenza del km 78,500 a Petralia Sottana è stata provvisoriamente chiusa.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, il personale di Anas e delle Forze dell’Ordine per i rilievi, la gestione della viabilità e per ripristinare il prima possibile la circolazione.

