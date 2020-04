L'Università di Catania dona il gel igienizzante alle Misericordie

L'Università di Catania dona alle Misericordie il gel igienizzante prodotto nei laboratori di chimica dell'Ateneo. La distribuzione è iniziata oggi presso il dipartimento di Chimica.

La prima fornitura da 150 litri è stata consegnata a 15 gruppi di Misericordie – 10 litri ad ogni associazione – e ne seguirà un'altra di ulteriori 150 che saranno consegnati al Movimento delle Misericordie etnee nel giro di qualche giorno.

Un’iniziativa di solidarietà e di vicinanza da parte dell’Università di Catania, in questo periodo di Emergenza da Cronavirus, rivolta in particolare ai volontari di Misericordia che quotidianamente sono al servizio di tutti sulle ambulanze o in attività di "pronto spesa" e "pronto farmaco".

«Un doveroso ringraziamento alla Facoltà di Chimica dell’Università di Catania nella persona del professore Roberto Purrello che ha sposato anche la causa del volontariato che si trova impegnato in questo momento in prima linea - ha detto Alfredo Distefano presidente del Comitato delle Misericordie di Catania - Grazie alla loro collaborazione stiamo riuscendo a dare alle singole Misericordie una fornitura che gli permette di operare durante i propri interventi. Abbiamo ancora delle carenze legate ai Dispositivi di Protezione Individuale e molti servizi purtroppo sono stati bloccati nel tempo. Speriamo di riprenderli nel più breve tempo possibile ma di certo le Misericordie continuano ad essere presenti nel territorio nell’assistenza alla popolazione».

«Il prodotto la cui composizione è stata approvata dall’Oms consiste essenzialmente di alcol etilico, acqua ossigenata, acqua e glicerina - spiega il professore Roberto Purrello, ordinario di Chimica generale ed Inorganica - Abbiamo sino ad ora distribuito e prodotto 9 mila litri di questo preparato in questi giorni ed è molto importante perché lavorare in un sistema igienizzato consente di minimizzare i rischi di contagio e quindi mantiene basso il livello dell’epidemia».

