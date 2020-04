Sorpresi a rubare limoni, picchiano i proprietari dell'agrumeto: arrestati a Catania

Tentano di rubare i limoni da un agrumeto nelle campagne catanesi e aggrediscono, a colpi di bastone, i proprietari del terreno nel frattempo intervenuti per fermarli. I carabinieri del nucleo radiomobile del comando provinciale di Catania hanno arrestato due fratelli catanesi, di 22 e 29 anni, per tentata rapina impropria.

I due infatti, nella serata di ieri, si erano introdotti in un agrumeto dello Stradale Cardinale per rubare circa 50 kg di limone verdello. Il "colpo" è andato in fumo grazie all'intervento dei proprietari del fondo che intanto avevano provveduto a chiamare i carabinieri.

I malviventi hanno aggredito i proprietari con un bastone, colpendo al volto uno dei due. Nel frattempo, sono giunti i militari che hanno fermato e arrestato i due ladri.

Gli arrestati sono stati posti ai domiciliari in attesa delle determinazioni dell’autorità giudiziaria.

