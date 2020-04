Catania, furto d'acqua dalla rete pubblica: arresto e sequestro

È stato sorpreso dai carabinieri a rubare acqua attingendo dalla rete pubblica di Catania. Angelo Ennairi, 37enne, adesso è stato arrestato con l'accusa di furto aggravato.

L'uomo è stato beccato di militari in via Della Marina mentre, a bordo di un trattore con rimorchio, su cui era posizionata una cisterna in metallo della capacità di 3mila litri, stava rubando dell’acqua tramite allaccio abusivo alla rete idrica gestita dalla ditta "SIDRA S.p.a." di Catania. Il mezzo e la cisterna sono stati posti sotto sequestro.

