Sicurezza sull'Etna, completata la rete di pannelli informativi

Le escursioni sull'Etna potranno essere effettuate in condizioni di maggiore sicurezza. La Protezione civile della presidenza della Regione Siciliana ha‚ infatti‚ completato, in questi giorni, la collocazione di pannelli luminosi a messaggio variabile che forniranno notizie, in tempo reale, sulle condizioni del vulcano: verranno riportati gli avvisi, le disposizioni e le ordinanze emanate dalle autorità in ordine alle modalità di fruizione delle aree più a rischio.

I visitatori e gli escursionisti potranno trovare, sulle vie di accesso alle alte quote, informazioni dettagliate relativamente all’area vulcanica‚ indicazioni di protezione civile‚ dati utili sul territorio di riferimento e tutte le comunicazioni necessarie per effettuare le loro escursioni in condizioni di sicurezza.

«Anche se siamo ancora in una fase di blocco delle escursioni, a causa dell'epidemia in corso - sottolinea il governatore siciliano Nello Musumeci - non ci siano fermati. È stata completata la segnaletica, in modo tale che quando avverrà la riapertura e si potrà tornare, gradualmente, a uscire noi saremo già pronti. Come ho evidenziato al premier Conte, durante una delle riunioni della Cabina di regia tra governo e Regioni, della quale faccio parte insieme ai colleghi della Lombardia e dell'Emilia-Romagna, quello naturalistico è uno dei segmenti del turismo che può ripartire subito, perché non prevede assembramenti e si svolge all'aperto. Noi siamo pronti».

