Catania, maxi sequestro di mascherine: denunciato un negoziante cinese

Circa 15 mila mascherine chirurgiche prive di certificazione sanitaria sono state sequestrate dai carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante. I militari, avendo notato l’apertura al pubblico di un esercizio commerciale nella giornata domenicale di prodotti di provenienza asiatica, hanno provveduto ad effettuare un accurato controllo. Hanno scoperto le mascherine irregolari e altro ingente materiale privo del prescritto marchio “CE”.

Il titolare del negozio, un commerciante cinese di 37 anni, è stato denunciato per commercio di prodotti con segni falsi e frode in commerci, per le violazioni commesse in materia di contenimento epidemico, è stato anche sanzionato con la chiusura provvisoria per 5 giorni dell’attività.

