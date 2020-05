Catania, compro oro aperto in centro storico: sospesa l'attività

Compro oro aperto nel centro storico di Catania nonostante i divieti. Lo hanno scoperto gli agenti della Squadra Amministrativa della Divisione di Polizia Amministrativa della Questura di Catania durante un controllo.

Nonostante i divieti imposti dalla recente normativa anti contagio, l’esercizio era in attività e all’interno è stata trovata una persona che aveva appena ultimato un operazione di vendita oro, senza che la titolare avesse effettuato la prescritta identificazione e la compilazione della scheda riepilogativa dell’operazione appena conclusa.

Per la mancata registrazione, alla titolare, è stato contestato l’illecito amministrativo. L’attività è stata sospesa in via cautelare per giorni 5. Il 13 maggio 2020, il Questore Mario Della Cioppa ha disposto la sospensione dell’attività in argomento, per altri 7 giorni.

© Riproduzione riservata