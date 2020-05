Sparatoria a Catania, uomo gambizzato davanti casa

Sparatoria a Catania, 'gambizzato' davanti casa. Un 33enne, S. P., in passato denunciato per spaccio di droga, è stato ferito con un colpo di arma da fuoco alla gamba sinistra in un agguato avvenuto stamattina davanti la sua abitazione, in via Capo Passero a Catania.

Il commando punitivo, secondo la ricostruzione fornita dalla vittima alla polizia, era composto da quattro persone che erano col viso coperto a bordo di due scooter e che avrebbe esploso più colpi, centrandolo una volta sola.

Soccorso dai familiari, il 33enne è stato condotto nel pronto soccorso del Policlinico, dove è stato medicato. Sul posto della sparatoria si sono recati agenti della polizia scientifica, per i rilievi, e della squadra mobile della qVIA uestura per le indagini.

