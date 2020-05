Sorpresi a riciclare un'auto rubata, quattro arresti a Catania

Sono stati sorpresi in un deposito mentre smontavano un'auto rubata per riciclarne i pezzi. In quattro sono stati arrestati a Catania dalla Polizia Stradale nel quartiere di Picanello.

Si tratta di Andrea Caruso, di 38 anni, Salvatore Coco, di 34, Domenico Scaravilli, di 32, ed Angelo Vinci, di 33, tutti accusati di riciclaggio. Gli agenti sono intervenuti in via Galatioto ed hanno bloccato i quattro che avevano appena caricato il telaio di una Nissan Qashqai rubata a Catania la notte tra il 25 ed il 26 maggio.

Nel deposito gli agenti hanno trovato quasi tutti i pezzi mancanti del veicolo tranne il motore, che presumibilmente era stato già consegnato a qualche ricettatore. Durante la ricerca del motore mancante, gli agenti hanno individuato a Macchia di Giarre, un’area privata adibita ad officina meccanica dove sono stati trovati altri 4 motori risultati appartenenti ad altrettante auto rubate a Catania nei mesi scorsi.

Il titolare dell’officina, un uomo di 30 anni, è stato denunciato per ricettazione. Caruso, Coco e Scaravilli sono stati rinchiusi nel carcere di Piazza Lanza. Vinci è stato posto hai domiciliari perché incensurato. Sono in corso indagini per individuare altre persone coinvolte nella "filiera" dei furti e del riciclaggio degli automezzi.

