Caltagirone, sequestrata una discarica abusiva

Una discarica abusiva è stata scoperta e sequestrata a Caltagirone dai carabinieri della Stazione di Granieri e del Nucleo Operativo Ecologico di Catania, nel corso di una verifica ispettiva nei confronti di una ditta sita in via Palermo.

Denunciato un uomo di 70 anni per la gestione non autorizzata di rifiuti pericolosi e non pericolosi e per la combustione illecita di rifiuti e per il mancato trattamento delle acque reflue industriali, e un 66enne solo per quest’ultima violazione. Sono stati denunciati il primo in qualità di amministratore unico della società oggetto della verifica, mentre il secondo quale proprietario di una frazione del terreno ove sono stati riscontrati gli illeciti.

Nell’area di 25000 mq di pertinenza della ditta è stata scoperta una buca con all'interno lastre deteriorate di eternit e, in prossimità di essa, ulteriori quantitativi di analogo materiale pericoloso e di barattoli di vernice.

In una porzione del piazzale aziendale i militari hanno scoperto come cumuli di rifiuti di materiale plastico fossero stati smaltiti tramite incendio e che le acque reflue contenenti i prodotti del taglio dei manufatti di cemento venissero convogliate in un recipiente che, poi, in assenza di qualsivoglia trattamento depurativo, veniva successivamente riversato nella sottostante scarpata.

Al termine dell’attività d’ispezione, le frazioni dell’area aziendale nelle quali sono state riscontrate le violazioni sono state sequestrate.

