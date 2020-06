Cocaina, marijuana e pistola in casa: due arresti nel Catanese

Tenevano in casa, a Motta Sant'Anastasia, droga e una pistola ma sono stati scoperti dalla polizia e arrestati. Si tratta di Kevin Bonfiglio, di 27 anni, e Sebastiano Liuzzo Scorpo, di 25, accusati di detenzione illegale di arma da sparo clandestina e detenzione ai fini di spaccio di droga. Entrambi sono stati messi a disposizione dell’autorità giudiziaria.

In casa sono stati trovati 50 grammi di marijuana, 21 di cocaina e una pistola a salve ma modificata in modo da poter sparare veri proiettili. Al momento dell’irruzione degli agenti dei 'Falchi' della squadra mobile della Questura di Catania i due hanno tentato di disfarsi della droga e dell’arma. I poliziotti hanno anche sequestrato un centinaio di euro in contanti.

