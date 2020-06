Furto alla Uil Trasporti di Catania, indagini in corso

Furto, la scorsa notte, nella sede territoriale Uil Trasporti in via Cesare Vivante a Catania dove sono stati rubati alcuni computer portatili e vandalizzati gli uffici.

La vicenda è stata denunciata ai carabinieri, che hanno fatto partire le indagini. La segretaria generale della Uil di Catania, Enza Meli, ha espresso «piena solidarietà» al segretario Salvo Bonaventura e a tutto il gruppo dirigente della Uil Trasporti, impegnati in questi mesi nella difficile gestione della crisi sociale e occupazionale provocata dall’emergenza coronavirus in aziende-chiave come le società aeroportuali, le imprese dell’Igiene ambientale e l’Amt di Catania.

© Riproduzione riservata