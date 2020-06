Folle fuga contromano per sfuggire ai carabinieri, arrestati a Catania

I carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando provinciale di Catania hanno arrestato Fabio Privitera, 27 anni, e ed il 33enne Michael Sanders Giunta Ramirez, 33 anni, quest’ultimo di origini colombiane ma entrambi catanesi, responsabili di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, violenza e resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate e danneggiamento in concorso.

I due si trovavano a bordo di un'auto, una Smart FourTwo, in via Capo Passero, nel rione San Giovanni Galermo, e procedevano in direzione opposta rispetto ai carabinieri. Alla vista delle pattuglie, il giovane alla guida ha accelerato investendo l'auto dei militari e provocando una ferita alla mano sinitra al capo quipaggio. Ne è nato quindi un inseguimento. I due durante la fuga hanno persino speronato altre due volanti giunte in supporto dei colleghi e tentato di investire i carabinieri scesi da una delle auto per bloccarli in uno spiazzo di fronte ad un supermercato di via Galermo.

Durante la fuga gli occupanti della Smart, che hanno lanciato dal finestrino un involucro, hanno volontariamente tenuto una condotta di guida scellerata per “seminare” i militari ma mettendo a repentaglio la vita anche di chi si trovava a transitare per strada in quei momenti. Come accaduto mentre, percorrendo contromano le due corsie della circonvallazione, hanno costretto una delle gazzelle ad andare fuori strada per evitare di collidere con un'altra auto che stava transitando in quel momento in direzione opposta.

I due sono stati accerchiati ed ammanettati vicino al quartiere Cibali e, sottoposti a perquisizione, sono stati trovati in possesso di alcune dosi di marijuana, quindi sono stati affidati alle cure del 118 per le ferite riportate nel corso della fuga.

I due arrestati, ammessi al giudizio per direttissima, sono stati relegati agli arresti domiciliari così come deciso dal giudice in sede di convalida.

