Cocaina a domicilio a Catania, arrestati due fratelli

Due fratelli, Andrea e Giuseppe Gueli, rispettivamente di 37 e 61 anni, sono stati arrestati a Catania dalla Polizia di Stato perché avrebbero avviato una fiorente attività di smercio di cocaina utilizzando come base logistica un appartamento del centro della città effettuando anche, con l’aiuto di altre persone, consegne a domicilio. Le indagini sono state coordinate dalla Procura etnea. I due fratelli sono accusati, a vario titolo ed in concorso tra loro, di detenzione ai fini di spaccio e spaccio di cocaina. Andrea Gueli deve rispondere anche di tentativo di estorsione. Gli agenti hanno eseguito nei loro confronti una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip presso il Tribunale di Catania.

Nel corso dell’indagine, iniziata nel novembre del 2019 e terminata nel febbraio scorso sono stati anche arrestati in flagranza due corrieri, trovati in possesso di circa 70 grammi di cocaina e sono stati sequestrati migliaia di euro in contanti.

Gli agenti, sentendo diversi acquirenti di sostanza stupefacente, sono riusciti inoltre a raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico di Andrea Gueli, che con numerose minacce di morte avrebbe terrorizzato un suo cliente che aveva contratto un debito per l’acquisto di alcune dosi di droga.

