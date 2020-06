Scappano da una comunità di Ramacca per tentare una rapina, arrestati 2 minori

Si trovavano in una comunità di Ramacca, nel Catanese, per aver commesso reati contro il patrimonio. Due minori sono scappati per tentare una rapina ma sono stati arrestati dai carabinieri.

Si tratta di un 15 enne di Catania e un 16 enne di Ispica (Ragusa). I due si sono allontanati dalla comunità e hanno tentato di rapinare, armati di coltello e con il volto travisato, una rivendita di generi alimentai del paese. Entrambi sono stati arrestati dai carabinieri per tentativo di rapina aggravata ed ora sono stati rinchiusi nel carcere minorile di Bicocca.

L'arrivo di un cliente al negozio, li ha messi in fuga. Dopo l'allarme dato ai carabinieri, uno dei due è stato bloccato al suo rientro nella comunità, dove ha confermato la sua partecipazione alla rapina; l’altro è stato bloccato in un canale dietro a scuole media del paese dove si era nascosto.

