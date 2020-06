Nella corsia Telepass per evitare code, 48 sanzioni in un'ora nella Catania-Messina

Sono stati ben 48 in appena un’ora domenica scorsa gli automobilisti sanzionati dalla Polizia Stradale perché, giunti alle porte di Catania, volevano evitare lunghe code al casello di San Gregorio dell’autostrada Catania-Messina percorrendo la corsia riservata agli utenti Telepass.

A loro inoltre saranno decurtati punti patente. Gli interventi sono stati effettuati dalle pattuglie della Polizia Stradale di Giardini Naxos. Gli automobilisti indisciplinati, che ne erano sprovvisti, percorrevano la corsia dedicata per poi introdursi in quella destinata ai veicoli che dovevano effettuare il pagamento di pedaggio. Gli automobilisti che avevano diritto a percorrere la corsia Telepass non hanno gradito ed hanno ostacolato le intrusioni creando grave pericolo per la circolazione e un intralcio lungo la corsia.

Alcuni dei conducenti multati saranno ulteriormente sanzionati perché i loro veicoli non avevano copertura assicurativa.

