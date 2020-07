Vandalizzata l'area giochi di Aci Sant'Antonio, il sindaco: "Atto deprecabile"

Si è svegliata con un'amara sorpresa, stamattina, Aci Sant'Antonio, soprattutto per i bambini. L'area giochi di via Giovanni Gentile, vicino agli uffici postali, è stata devastata dalle vili azioni di alcuni vandali.

Si presume che i vandali abbiano agito durante la notte. L'amministrazione comunale ha appreso del danno ed è intervenuta dopo le numerose segnalazioni apparse sui canali social.

“Ci siamo recati sul posto, in seguito a quanto abbiamo appurato dal web, e abbiamo assistito ad uno scenario davvero triste – ha dichiarato il Sindaco, Santo Caruso – Si tratta di un atto deprecabile, compiuto da gente vigliacca, da poco di buono che in questa vita non faranno altro che perdere se pensano che portare distruzione in un luogo frequentato da anime innocenti possa rappresentare una qualche forma di guadagno, di gratificazione".

Oltre ai giochi, è stato danneggiato anche l’impianto di illuminazione. “Per di più – ha continuato il primo cittadino – saremo costretti a chiudere quest’area a causa del danno all’impianto elettrico, per mettere in sicurezza la zona. “Certo – ha concluso – qualunque avrebbe potuto essere il messaggio contenuto in un simile, ignobile gesto, quello che percepisce la comunità santantonese è solo enorme stupidità, compiuta da enormi stupidi”.

