Voleva suicidarsi buttandosi dal balcone a causa di una delusione amorosa. L'intervento della polizia ha scongiurato il peggio per un giovane di Catania.

Il ragazzo è stato salvato dall'equipaggio di una volante della polizia di Stato. Gli agenti sono intervenuti dopo una segnalazione al 112 in un appartamento del centro dove il giovane era in preda a una crisi isterica. Il ragazzo è stato portato in ambulanza in ospedale.

