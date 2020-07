Giarre, incidente mortale in via Finocchiaro Aprile: perde la vita un 76enne

Incidente mortale in via Finocchiaro Aprile, a Giarre. Nella notte il 76enne Romano Coglitore è morto per le gravi ferite riportate a seguito dell'impatto con un furgoncino Fiat Doblò, che marciava verso Catania proveniente da Mascali.

In base alle prime testimonianze di chi ha assistito all'incidente, come confermano i carabinieri, la vittima sarebbe stata investita mentre attraversava la strada. Non sarebbe morto sul colpo, ma poco dopo in conseguenza della forte commozione celebrale conseguente all'impatto. L'autista, un trentenne, è indagato per omicidio stradale.

