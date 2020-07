Tentato omicidio nel Catanese, uomo accoltellato in un panificio: fermato l'aggressore

Paura questa mattina a Biancavilla, nel Catanese. Un uomo di 46 anni è stato vittima di un tentato omicidio. L'uomo è stato colpito alle spalle con un taglierino mentre entrava in un panificio tra via Vittorio Emanuele e via Cristoforo Colombo.

L'aggressore sarebbe un 45enne che ha agito in pieno giorno, noncurante della gente che abitualmente il sabato mattina esce a fare la spesa o a sbrigare commissioni. Lo hanno fermato i carabinieri della Compagnia di Paternó, coadiuvati dai colleghi della Stazione di Biancavilla, che indagano sulla vicenda.

Alla base del gesto ci sarebbero motivi di natura passionale. Il ferito è tuttora ricoverato in prognosi riservata nell’ospedale di Biancavilla ma non è in pericolo di vita. Dopo il gesto il feritore era fuggito ma i carabinieri, intervenuti sul posto con diverse pattuglie, sono riuscite a rintracciarlo. Perquisito, è stato trovato in possesso del taglierino utilizzato per l'agguato, che è stato sequestrato.

