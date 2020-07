Catania, strade allagate e alberi caduti: 8 squadre dei pompieri in azione

Un violento nubifragio si è abbattuto su Catania e provincia. Lo scenario è preoccupante: alberi caduti in strada e sulle auto, strade allagate e cornicioni pericolanti.

La Sala operativa del Comando provinciale dei vigili del fuoco è stata presa d’assalto con residenti e cittadini che hanno segnalato diversi disagi per via della pioggia e del vento. Al momento, in sala operativa, risultano 35 interventi da espletare. Otto squadre e due autoscale sono impegnate nelle zone più colpite che interessano il territorio dei comuni di: Adrano, Biancavilla, Paternò, Misterbianco, Catania, Mascalucia Gravina e Aci Sant'Antonio.

© Riproduzione riservata