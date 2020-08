Omicidio Raciti, il legale di Speziale chiede i domiciliari: "Rischia la morte"

Antonino Speziale sia ammesso ai domiciliari. E’ la richiesta fatta dal suo legale difensore, l’avvocato Giuseppe Lipera «per gravi e comprovati motivi di salute».

Speziale fu condannato nel 2012 a otto anni con sentenza definitiva per la morte dell’ispettore di polizia Filippo Raciti avvenuta durante il derby Catabia-Palermo del 2 febbraio del 2007.

«Il mio assistito - rende noto l’avvocato Lipera - attualmente sottoposto alla misura cautelare della detenzione in carcere, è affetto da obesità morbigena con linfedema cronico (sindrome delle apnee ostruttive del sonno) di grado severo, complicata da episodi di apnea-ipopnea durante il sonno, causati da ostruzione fasica delle vie respiratorie superiori, per collasso del retro - faringe, che potrebbero potenzialmente causargli ipossia e in modo pressochè certo, sette importanti patologie come ipertensione arteriosa, diabete mellito tipo 2 e dislipidemia. Tutto questo, letteratura scientifica alla mano, può portare a complicanze del sistema metabolico e cardiovascolare in modo permanente e progressivo ovvero addirittura la morte». La richiesta è stata inoltrata al magistrato di sorveglianza di Messina. Speziale sta espiando, dal 14 novembre 2012, la pena di otto anni di reclusione. Il fine pena è previsto per dicembre.

© Riproduzione riservata