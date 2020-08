Catania, palermitano manda in frantumi il vetro del triage dell'ospedale per stare con la moglie

In preda ai fumi dell’alcol è andato in escandescenza e all’ennesimo divieto di potere varcare l’ingresso in ospedale per stare accanto alla moglie (che non lo voleva accanto a se) ha imbracciato un’asta della sedia a rotelle sulla quale sedeva ed ha mandato in frantumi il vetro del triage dell’ospedale Cannizzaro, a Catania.

L’atto violento ieri a tarda sera ha visto protagonista un palermitano di 48 anni senza fissa dimora. Il primo intervento per bloccare l’ira dell’uomo è stato effettuato dalla sicurezza dell’ospedale, poi sono intervenuti i carabinieri che lo hanno denunciato per danneggiamento. L’ingresso dell’uomo era stato vietato in applicazione delle normative anticovid disposte in tutti i distretti sanitari. AGI

© Riproduzione riservata