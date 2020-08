Finisce in carcere dopo essere evaso per sei volte dai domiciliari. L'ultima volta la scorsa settimana. Per questo, i carabinieri della Stazione Librino hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per Antonino Rapisarda, 28 anni. Rapisarda è stato rinchiuso nel carcere di Augusta.

