Coronavirus, 17enne positivo dopo la festa a Catania: in 30 finiscono in isolamento

In 30 finiscono in isolamento dopo essere entrati in contatto con il 17enne positivo al Coronavirus dopo la festa alla Playa di Catania. Tra questi anche il padre, risultato però asintomatico.

Non si ferma comunque il contact tracing dell'Asp di Catania per ricostruire tutta la rete di contatti del minorenne. La famiglia sta collaborando attivamente con i medici e gradualmente si stanno verificando i dati tenendo conto anche delle numerosissime telefonate che stanno mandando in tilt i centralini dell'Asp dedicati all'emergenza.

Virali sui social, come scrive Daniele Lo Porto sul Giornale di Sicilia di oggi, anche le immagini della festa al pari del messaggio vocale di un parente del ragazzo che lancia l'allarme e invita ai controlli.

