Truffa per ottenere pensioni di invalidità, liberi due medici ai domiciliari

Tornano in libertà i medici Giuseppe Blancato e Antonino Rizzo che erano stati arrestati il 22 maggio scorso da carabinieri nell’ambito dell’operazione Esculapio su presunte truffe e falsi certificati per fare ottenere pensione di invalidità, accompagnamento e legge 104 a chi non ne aveva diritto. Il Gip ha revocato gli arresti domiciliari e disposto loro il divieto di esercitare la professione per nove mesi.

Il Pm, «alla luce della avvenuta chiusura delle indagini» e «visto il tempo decorso», aveva dato parere positivo alla richiesta presentata dagli avvocati Enzo Mellia e Benito Randazzo per Blancato e dal penalista Dario

Riccioli per Rizzo. Il Gip ha ritenuto «non essersi attenuate le esigenze cautelari» nei confronti dei due indagati e ha disposto la loro scarcerazione «soltanto per la prossima scadenza dei termini». Nell’inchiesta della Procura di Catania sono complessivamente indagate 21 persone, tra assistiti e medici.

© Riproduzione riservata