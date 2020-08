Stanotte vigili del fuoco impegnati sul Monte Gorna per un incendio boschivo nel Comune di Trecastagni, in provincia di Catania: in Contrada Ronzini una squadra ha evitato che le fiamme si propagassero dalla vegetazione ad una vicina abitazione. Alcune case erano state evacuate. Le attività di spegnimento sono terminate alle 3.

