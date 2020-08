Ricercato in Europa per tratta di persone e prostituzione, arrestato a Catania

Un cittadino rumeno di 49 anni, ricercato in Europa con l’accusa di tratta di persone e sfruttamento della prostituzione, è stato arrestato a Catania dagli agenti della Squadra mobile. Le indagini hanno permesso di accertare che l’uomo si trovava in vacanza in città insieme con due donne.

Era destinatario di un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità olandesi perchè ritenuto facente parte di una organizzazione criminale romena dedita allo sfruttamento di giovani connazionali obbligate non solo ad usare documenti falsi e contraffatti, ma anche a prostituirsi in Olanda per conto del gruppo criminale. L’uomo, che dovrà scontare sei anni, è stato rinchiuso nel carcere Piazza Lanza.

