Coronavirus: controlli sui voli da Malta, Croazia, Spagna e Grecia all'aeroporto di Catania

All'aeroporto di Catania sono in corso i sopralluoghi all'interno del Terminalc C, nell’area appositamente messa a disposizione dalla società di gestione e che sarà dedicata ai controlli particolari destinati ai passeggeri provenienti da Malta, Croazia, Spagna e Grecia.

La società di gestione fa sapere che si sta anche predisponendo un’apposita segnaletica per incanalare i flussi di passeggeri in arrivo dai quattro Paesi comunitari. Per oggi è previsto un nuovo sopralluogo di Asp, Sac e Usmaf che ha anche avanzato richiesta per i test rapidi.

Allo scalo catanese saranno impegnati 10 medici, 15 infermieri e 10 operatori informatici saranno gli uomini impegnati allo scalo «Vincenzo Bellini» di Catania per eseguire i tamponi. Nello scalo è presente anche un autista che porterà i tamponi ai laboratori per verificare eventuali contagi. La struttura sanitaria dovrebbe entrare in funzionale al 100 per centro tra venerdì e sabato.

