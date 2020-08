Controlli a tappeto a Catania, sanzionati 15 posteggiatori abusivi

Negli ultimi quattro giorni, gli agenti delle Volanti della Questura di Catania hanno sanzionato 15 posteggiatori abusivi.

I poliziotti sono intervenuti in diverse zone della città come via Sant'Euplio, via Pacini e sul litorale della Plaia. Quattro dei posteggiatori abusivi sanzionati, sono stati individuati grazie alle segnalazioni fatte da cittadini con l’App 'YouPol'.

Un 53enne è stato anche denunciato perché recidivo e gli è stato notificato un ordine di allontanamento. Stessa misura è stata emessa anche nei confronti di due persone controllate vicino al parcheggio Amt di piazzale Borsellino, ai quali è stata sequestrato l’illecito profitto.

