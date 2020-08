Catania, asportato tumore da donna monorene con tecnica "clampess" in 3D

All’ospedale Garibaldi-Nesima di Catania l’equipe diretta dal prof. Mario Falsaperla ha eseguito un intervento di chirurgia urologica avanzata.

Utilizzando la tecnica laparoscopica 3D, la squadra di medici ha asportato un tumore di 6 centimetri al rene sinistro di una donna di 73 anni. La paziente, monorene per via di un precedente intervento, era in condizioni precarie e difficili.

La tecnica, denominata «Clampless» perché non prevede la chiusura con una pinza dell’arteria renale, pur incrementando notevolmente i rischi di sanguinamento, è stata condotta brillantemente e con risultati che hanno permesso l’asportazione radicale del tumore nel pieno rispetto della vascolarizzazione dell’organo.

L'emoglobina stabile e i valori pressori regolari, peraltro, hanno tutelato la donna da complicanze ischemiche cerebrali, cardiache e renali. A coadiuvare il prof. Falsaperla sono stati la aiuto urologo della stessa unità operativa, Marinella Finocchiaro, l’anestesista Concita Fassino, e l’infermiere strumentista Carmelo Cannavò.

«Nonostante i disagi causati dall’emergenza Covid - ha detto il direttore generale dell’Arnas Garibaldi, Fabrizio De Nicola - l’impegno, la dedizione e la professionalità dei notri sanitari hanno permesso di affrontare non soltanto la quotidianità, ma anche la realizzazione di interventi di eccellenza come quello effettuato dal prof. Falsaperla»

© Riproduzione riservata