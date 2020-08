Le Zone franche montane in Sicilia, l'Asael al convegno di sabato a Randazzo

'Zone franche montane in Sicilia & Diritto di residenza'. Questo il titolo del convegno che si terrà sabato 29 agosto a Randazzo, in provincia di Catania, presso il Centro polifunzionale ex Cinema moderno di via Cairoli, a partire dalle 10. Tra i partecipanti all'iniziativa il presidente della commissione Finanze del Senato, Luciano D'Alfonso, e il presidente dell'Ars, Gianfranco Miccichè.

All'incontro, organizzato dal Comitato regionale Zone franche montane e dal Comune di Randazzo, partecipa anche l'Asael, associazione che riunisce gli amministratori locali siciliani, che ha dato il proprio patrocinio all'iniziativa. Tra gli interventi in programma, oltre a quello del coordinatore del Comitato regionale per le Zone franche montane Vincenzo Lapunzina, anche quello del presidente dell'Asael, Matteo Cocchiara.

