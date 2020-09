Ai domiciliari con la cocaina, arrestato a Catania

Nonostante si trovasse ai domiciliari con il braccialetto elettronico, Un 37enne, Giovanni Coppola, durante un controllo da parte della polizia di Catania è stato trovato in possesso di tre involucri di contenenti circa 30 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e 150 euro in contanti.

Coppola nel 2018 era stato arrestato in flagranza di analogo di reato per una rapina in un supermercato. L’uomo è stato nuovamente posto agli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima.

