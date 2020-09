Rapina farmacia e tenta di investire i poliziotti, arrestato a Catania

Un uomo di 34 anni è stato arrestato dagli agenti della Squadra Mobile dopo una rapina in una farmacia piazza Risorgimento durante la quale sono stati esplosi due colpi di pistola verso il soffitto. Ha anche tentato di investire due poliziotti e per questo, oltre che di rapina deve rispondere di tentativo di omicidio.

L'uomo era diventato un’ossessione per i commercianti della zona perchè, con lo stesso modus operandi, terrorizzava dipendenti e clienti puntando loro contro l’arma ed esplodendo in ogni occasione dei colpi di pistola. Rapinatore già noto alle forze dell’ordine, era stato scarcerato a luglio dopo avere scontato una pena per rapina aggravata.

