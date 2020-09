Biancavilla, iniziata la pulizia delle caditoie della città

È cominciata ieri la pulizia delle caditoie di Biancavilla. Un lavoro scattato, in modo ancora più puntuale, grazie all'impiego di uno specifico mezzo messo a disposizione dalla Caruter, la ditta che svolge il servizio della raccolta rifiuti.

“Stiamo soltanto espletando il nostro lavoro - spiega l’assessore Vincenzo Amato che sta monitorando la situazione -: un lavoro che, una volta per tutte, andava però effettuato in modo completo.

L'intervento di pulizia delle caditoie prosegue da qui ai prossimi giorni per le vie della città”.

© Riproduzione riservata