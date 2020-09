L'Università di Catania tra i primi posti nella classifica delle migliori al mondo

L'Università di Catania si colloca tra i primi posti nella classifica delle migliori al mondo. Secondo Times Higer Education, che ha pubblicato la World Università Ranking, è preceduta dall'Università di Torino, che migliora la sua performance a livello italiano, passando dal 15esimo all’11esimo posto, a pari merito con le Università di Firenze, Pisa e Napoli e dal Politecnico di Torino.

Le classifiche del Times Higher Education valutano le università in tutte le loro attività principali: didattica, ricerca, trasferimento di conoscenze, fondi e internazionalizzazione. Vengono utilizzati 13 indicatori di prestazione, calibrati per fornire comparazioni più complete ed equilibrate. L’Università di Torino registra, in particolare, risultati sopra la media nella Ricerca, nelle Citazioni, nell’internazionalizzazione e per risorse attratte.

Nelle classifiche disciplinari, pubblicate nell’autunno 2019, UniTo si era distinta nel campo del Diritto, collocandosi tra le prime 150 università al mondo, ed era presente tra le top 400 in ambito umanistico, medico, nelle scienze della vita, fisiche e informatiche e in psicologia.

