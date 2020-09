Catania, usuraio con il reddito di cittadinanza: arrestato figlio di un boss

Usuraio col reddito di cittadinanza: è la scoperta che ha fatto la guardia di finanza. Si tratta di Nunzio Comis, 37 anni, originario di Catania e attualmente residente a Misterbianco. L'uomo è figlio di Giovanni Comis, personaggio appartenente affiliato a Cosa nostra e detenuto.

Fermato in compagnia di un imprenditore del settore della ristorazione aveva 1.550 in contante, in merito ai quali ha fornito notizie contraddittorie. Dalla perquisizione, svolta dalle unità specializzate del Gico di Catania, è stato scoperto che in casa aveva nascosto 13 mila euro in contante, due assegni bancari per complessivi duemila euro oltre a 'pizzini', telefoni cellulari e schede prepagate.

Le fiamme gialle hanno ricostruito che l’uomo aveva in realtà prestato a usura all’imprenditore la somma di mille euro (di cui solo 900 euro consegnati). A sua volta l’imprenditore aveva l’obbligo di restituire, nell’arco di 14 settimane, 1400 euro, con l’applicazione di un tasso d’interesse usurario superiore al 100% su base annua. Era peraltro beneficiario del reddito di cittadinanza e aveva minacciato la vittima di gravi ritorsioni in caso di inadempienza.

