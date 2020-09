Incendio a Vizzini, le fiamme distruggono un fienile: si indaga sulla pista dolosa

Un incendio doloso di vaste proporzioni si è sviluppato in un fienile a Vizzini, nel Catanese. In contrada Torretta sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme che hanno avvolto oltre 400 balle di fieno.

All’interno della struttura vi erano custoditi anche dei mezzi utilizzati per triturare il fieno e una mungitrice elettrica, tutti rimasti coinvolti nell’incendio. In supporto alla squadra dei Vigili del Fuoco volontari di Vizzini, la Sala Operativa del Comando Provinciale di Catania, ha inviato un’autobotte di rincalzo con personale dalla Sede Centrale.

Sul posto sono intervenuti anche i militari dell’Arma dei carabinieri della Stazione. Da una prima analisi dello scenario, non si può escludere che l’incendio sia stato di natura dolosa.

