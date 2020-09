Violento temporale a Catania, automobilisti salvati dai vigili del fuoco

Alberi spezzati dal vento e dall’acqua, strade e scantinati allagati, persone rimaste bloccate sulle auto in panne e intonaci caduti: è il bilancio del violento temporale che si è abbattuto nel tardo pomeriggio a Catania e nei paesi della provincia. Oltre ai quartieri periferici della città, tra i Comuni più colpiti dal maltempo ci sono Misterbianco, Belpasso, Randazzo, Caltagirone e Ramacca. Numerose le chiamate alla Sala operativa dei vigili del fuoco che sono intervenuti con diverse squadre per le maggiori criticità.

