Catania, a 10 anni chiama la polizia: "Aiuto, papà picchia la mamma..."

A soli 10 anni ha chiamato la polizia: "Venite, venite. Papà picchia la mamma...". Così, gli agenti delle Volanti della Questura sono intervenuti nel quartiere Cibali a Catania per mettere in salvo la donna e il figlio. Fatto ingresso in casa i poliziotti hanno trovato la donna in lacrime all’interno di una stanza.

La vittima ha raccontato che il marito per motivi di gelosia l’aveva colpita violentemente con calci e pugni innanzi ai tre figli minori (rispettivamente di 15, 10 e 2 anni), scagliandole, il cellulare in testa e provocandole una ferita. L’uomo, in evidente stato di agitazione, continuava a proferire nei confronti della donna frasi ingiuriose e intimidatorie, minacciandola anche di morte.

Dopo aver affidato i tre bambini ad un parente, la donna è stata accompagnata in ospedale. Dalle indagini è emerso che il marito aveva sempre tenuto una condotta violenta nei confronti della moglie e tale comportamento aggressivo era culminato nell’ultimo anno in violente percosse e minacce di morte, dovute anche al consumo di sostanze stupefacenti. La vittima non lo aveva mai denunciato. L'aggressore è stato messo ai domiciliari, in un’altra abitazione, quella della madre, in attesa dell’udienza di convalida del Gip.

