Spaccio di cocaina, blitz a Catania: quattro arresti

Quattro arresti in un blitz anti-droga nel quartiere popolare di San Cristoforo a Catania. I carabinieri di piazza Dante, in collaborazione con i militari della compagnia d’Intervento Operativo del XII reggimento Sicilia e del nucleo cinofili di Nicolosi, hanno arrestato in flagranza di reato Alfio Di Martino di 29 anni, la sua convivente Silvia Maugeri di 24, Giuseppe Spampinato di 31 e Domenico Marchese di 42, tutti catanesi e ritenuti responsabili nel concorso in spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

I quattro avevano allestito una centrale dello spaccio in una palazzina di via Piombai. La casa era protetta da un impianto di videosorveglianza esterna: all’interno sono stati sequestrati 53 grammi di cocaina in pietra, 5 cartucce calibro 20, un bilancino elettronico di precisione, nonchè del materiale utile al confezionamento delle dosi di stupefacente da porre in vendita. Nella borsa della donna rinvenuti 7 mila euro in contante, denaro ritenuto provento dell’attività illecita.

© Riproduzione riservata