I carabinieri di Catania hanno sequestrato oltre un chilo di marijuana e circa 130 grammi di cocaina in pietra nel garage di un sorvegliato speciale con l'obbligo di soggiorno di 41 anni, Gaetano Giuffrida.

L'uomo è stato arrestato per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. Giuffrida è stato anche trovato in possesso di circa 150 euro in banconote di piccolo taglio. L'arrestato è stato rinchiuso nel carcere di Augusta.

