Catania, scoperti otto dipendenti in "nero" e senza mascherina in un'azienda

Otto lavoratori in nero, cinque dei quali percepivano una indennità di disoccupazione o il reddito di cittadinanza, sono stati scoperti dalla Polizia di Stato di Catania in una azienda agricola autorizzata alla coltivazione e vendita di canapa legale in contrada Vaccarizzo. Gli agenti hanno anche accertato che nessuno di loro indossava le mascherine né rispettava la distanza per prevenire il contagio da Covid-19.

I lavoratori sono stati segnalati alle autorità competenti e il titolare dell’azienda è stato sanzionato. L’azienda inoltre è stata chiusa per 5 giorni per il mancato rispetto delle norme anti Covid19. Durante le operazioni di polizia sono anche stati trovati e sequestrati cumuli di rifiuti speciali pericolosi come matasse di cavi elettrici in parte combusti e per questa ragione il titolare è stato anche denunciato per il reato di gestione illegale di rifiuti speciali pericolosi.

