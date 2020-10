Pesce non tracciato in un ristorante a Belpasso: sequestro e multa

Circa 180 chili di pesce non tracciato sono stati sequestrati dalla Guardia costiera in un ristorante orientale a Belpasso. Il titolare invece è stato sanzionato con una multa di 1500 euro. Il pescato è stato dichiarato non idoneo al consumo umano e per questo è andato incontro a distruzione.

Inoltre, durante le verifiche effettuate agli autotrasportatori di prodotti ittici, nei posti di controllo lungo le strade della provincia catanese, è stato intercettato un carico di circa 50 chili di novellame di merluzzo.

Il conducente, per illecito trasporto di novellame, è stato sanzionato con 4mila euro di verbale amministrativo, mentre il pesce, dichiarato commestibile dai veterinari dell'ASP, è stato donato in beneficenza per il sostentamento delle mense sociali a favore dei meno abbienti.

